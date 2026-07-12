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MARK TO MARKET

需推动文化变革，以遏制控股股东的“长影”，提振投资者信心

必须倡导大股东的管家职责，以及小股东所提供的必要纪律约束

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Ben Paul

Ben Paul

Published Sun, Jul 12, 2026 · 09:57 PM
    • 新加坡金融管理局 (金管局) 去年末就根据《证券与期货法》帮助投资者因市场不当行为蒙受损失而寻求赔偿的提案，举行了公开咨询。
    • 新加坡金融管理局 (金管局) 去年末就根据《证券与期货法》帮助投资者因市场不当行为蒙受损失而寻求赔偿的提案，举行了公开咨询。 图片来源：商业时报资料照片

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】二十一年前的本月，Ho Ching 发表了一篇演讲，在新加坡房地产投资信托 (S-Reit) 领域掀起了波澜。

    在2005年7月28日 Mapletree Logistics Trust (MLT) 的上市活动中，时任 Temasek 首席执行官的她警告说，一些“不负责任或无能”的S-Reit管理人，可能会在“陷入财务困境或绝望”的卖方提供的不可持续租金的支持下，以虚高价格收购资产。

    她还提出了S-Reit管理人通过推迟发行新单位来规避投资障碍的风险。“这类把戏以牺牲长期利益为代价，来支撑短期业绩指标。”

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