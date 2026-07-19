星展银行市值突破2000亿新元里程碑：如何创造更多高绩效大盘股？

MARK TO MARKET

应以鼓励银行合并的方式，推动新加坡上市公司提升全球影响力

星展银行公布2026年第一季度年化股本回报率为17%，目前交易价格为其净资产价值的2.95倍。 照片：商业时报资料

【新加坡】7月13日，新加坡市场迎来了一个里程碑——星展银行 (DBS) 的市值突破了2000亿新元大关。

截至当日收盘，星展银行的年初至今总回报率达到29.1%。这使其成为海峡时报指数 (STI) 中表现第四佳的成分股，仅次于新加坡交易所 (Singapore Exchange) (45.6%)、华侨银行 (OCBC) (42.8%) 和新科工程 (ST Engineering) (31.4%)。

大华银行 (UOB) 以27.9%的总回报率位居第六，紧随丰益国际 (Wilmar) 28.9%的总回报率之后。海峡时报指数的年初至今总回报率为20.3%。