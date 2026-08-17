THE BOTTOM LINE
防务正成为亚洲的新产业政策
推动国防本土化与出口将提振增长，但更多的支出需要财政纪律
- 虽然日本目前的影响力仍然有限，但其放宽国防出口限制的决定，将为日本国防承包商开辟新市场。 照片：路透社
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亚洲正处于一代人以来最大规模的国防建设浪潮中。
尽管安全是主要驱动力，但防务也正成为该区域的下一个产业政策。这是一项战略赌注，认为军事开支能够培育国内龙头企业、开拓出口市场并产生技术外溢效应。
在冷战结束后的三十年里，亚洲收获了“和平红利”，国防开支占国内生产总值的比例从1980年代的3%至4%下降到2010年代的2%以下。
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