The Business Times
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THE BOTTOM LINE

防务正成为亚洲的新产业政策

推动国防本土化与出口将提振增长，但更多的支出需要财政纪律

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    • 虽然日本目前的影响力仍然有限，但其放宽国防出口限制的决定，将为日本国防承包商开辟新市场。
    • 虽然日本目前的影响力仍然有限，但其放宽国防出口限制的决定，将为日本国防承包商开辟新市场。 照片：路透社

    Sonal Varma

    Published Mon, Aug 17, 2026 · 06:20 PM

    本文由AI辅助翻译

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    亚洲正处于一代人以来最大规模的国防建设浪潮中。

    尽管安全是主要驱动力，但防务也正成为该区域的下一个产业政策。这是一项战略赌注，认为军事开支能够培育国内龙头企业、开拓出口市场并产生技术外溢效应。

    在冷战结束后的三十年里，亚洲收获了“和平红利”，国防开支占国内生产总值的比例从1980年代的3%至4%下降到2010年代的2%以下。

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    The Bottom LineDefenceIndustrial policyfiscal policyTechnology

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