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演示已结束，让人工智能在生产环境中发挥作用的时刻现已到来

竞争优势属于那些能够维持、治理和捍卫该技术的公司

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    • 制胜策略是将人工智能引入数据，而非反其道而行之。
    • 制胜策略是将人工智能引入数据，而非反其道而行之。 图片来源：路透社

    Abhas Ricky

    Published Thu, Jul 23, 2026 · 07:00 AM

    本文由AI辅助翻译

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    企业人工智能的难点已不再是试点项目，而是其后的一切。

    麻省理工学院（MIT）的去中心化架构倡议发现，尽管企业在生成式人工智能项目上投入了300亿至400亿美元，但其中95%的项目并未产生可衡量的损益影响。

    此外，42%的公司在2025年放弃了大部分人工智能项目，这一比例高于2024年的17%。

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    Artificial IntelligenceAI governanceBusiness management

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