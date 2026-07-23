演示已结束，让人工智能在生产环境中发挥作用的时刻现已到来

竞争优势属于那些能够维持、治理和捍卫该技术的公司

企业人工智能的难点已不再是试点项目，而是其后的一切。

麻省理工学院（MIT）的去中心化架构倡议发现，尽管企业在生成式人工智能项目上投入了300亿至400亿美元，但其中95%的项目并未产生可衡量的损益影响。

此外，42%的公司在2025年放弃了大部分人工智能项目，这一比例高于2024年的17%。