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发展金融需要超越单一货币

人民币正成为越来越有吸引力的新增借贷计价货币

    • 对许多国家而言，以人民币计价的借贷提供了一个可靠、日益便捷且更具成本效益的选择。
    • 对许多国家而言，以人民币计价的借贷提供了一个可靠、日益便捷且更具成本效益的选择。 图片来源：BLOOMBERG

    Justin Yifu Lin and Yan Wang

    Published Tue, Oct 13, 2026 · 10:00 AM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【北京/波士顿】全球发展融资缺口依然巨大，发展中国家需要更多选择。联合国贸易和发展会议指出，发展中国家在实现可持续发展目标方面，每年面临着4万亿美元的资金缺口。

    然而，在战后的大部分时间里，发展融资主要以美元计价。这使得这些国家在美国货币政策和发达经济体投资者偏好的驱动下，面临借贷成本和债务负担变化的风险。

    幸运的是，自2025年初以来，旨在实现借贷货币多元化（包括转向本国货币）的努力已重新受到关注。美国近期经济政策和制度的变化，凸显了依赖单一融资货币的风险。

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    Chinese yuanDevelopment financeUS dollarBondsLoans

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