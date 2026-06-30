一种不同类型的七国集团央行政策分歧

THE BOTTOM LINE

政策分化恐导致经济和金融不稳定，除非政府采取相应行动

新任美联储主席 Kevin Warsh 带来了一项全面的改革议程，并立即宣布成立五个专责小组。 图片来源：NYTIMES

伊朗战争爆发后，全球经济体都受到了共同的外部冲击。

然而，从近期密集的货币政策声明来看，各国央行的反应却相当多样化。一些央行加息，一些维持利率不变，还有少数甚至降息。

更值得注意的是，这种政策分歧同样存在于七国集团（G7）内部。如果各国政府不相应地做出适当的经济政策调整，那么“正常”的市场反应很可能会加剧现有的失衡和地缘经济压力。