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投资S-Reits，切莫“摆大巴”：是时候发起猛攻了
这些一向可靠的信托基金，其最坏的时期可能已经过去，但市场上或有更好的投资机会。
- 世界杯赛场上，佛得角队英勇的防守令乌拉圭队瞠目结舌。但投资者应考虑转守为攻。 图片来源：路透社
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【新加坡】世界杯激战正酣，岛上数百万纸上谈兵的“专家”们仿佛一夜之间都懂得了如何管理一支足球队。
球迷们凭直觉都明白，主教练不应派球队上场只为守住一个0-0的平局——这种防守战术被称为“摆大巴”。
诚然，我们为佛得角队的英勇防守喝彩——这支弱旅先后逼平了卫冕欧洲冠军西班牙队，以及1930年首届国际足联世界杯冠军乌拉圭队。但若不派球员上前得分，就不可能赢得锦标赛。
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