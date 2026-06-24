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投资S-Reits，切莫“摆大巴”：是时候发起猛攻了

这些一向可靠的信托基金，其最坏的时期可能已经过去，但市场上或有更好的投资机会。

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世界杯赛场上，佛得角队英勇的防守令乌拉圭队瞠目结舌。但投资者应考虑转守为攻。 图片来源：路透社