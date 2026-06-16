THINKING ALOUD
让智能眼镜魅力难挡的“愚蠢”选择
可穿戴技术：其设计旨在消耗我们所有人
- Meta已从其智能眼镜的人工智能配套应用中移除了面部识别代码。 图片：路透社
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本文由AI辅助翻译
今年早些时候，我曾承认，在多年强烈反对智能眼镜之后，我准备投降并买一副了。
它们终于显得利大于弊，而且如果你无法战胜一项技术，那还不如就把它架在自己脸上。
说来也巧，开发 Ray-Ban 和 Oakley 智能眼镜的 Meta 公司，本月几乎给了我一个下定决心购买的理由。
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