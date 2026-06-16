The Business Times
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THINKING ALOUD

让智能眼镜魅力难挡的“愚蠢”选择

可穿戴技术：其设计旨在消耗我们所有人

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    • Meta已从其智能眼镜的人工智能配套应用中移除了面部识别代码。
    • Meta已从其智能眼镜的人工智能配套应用中移除了面部识别代码。 图片：路透社
    Joyce Hooi

    Joyce Hooi

    Published Tue, Jun 16, 2026 · 07:15 AM

    本文由AI辅助翻译

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    今年早些时候，我曾承认，在多年强烈反对智能眼镜之后，我准备投降并买一副了

    它们终于显得利大于弊，而且如果你无法战胜一项技术，那还不如就把它架在自己脸上。

    说来也巧，开发 Ray-Ban 和 Oakley 智能眼镜的 Meta 公司，本月几乎给了我一个下定决心购买的理由。

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