埃博拉科学进展迅速，但这或许还不够

科学进步与现实困境之间的矛盾日益加剧，使得科研成果难以转化为拯救生命的力量。

在刚果民主共和国，为防止埃博拉病毒扩散而设立的检查站，当地民众正在洗手。 图片来源：EPA

在刚果民主共和国（DRC）埃博拉疫情迅速蔓延之际，科学界正以惊人的速度行动起来，寻找根除该病毒的方法。

这些努力根植于多年来从以往疫情中汲取的知识——不仅是埃博拉，也包括新冠、猴痘以及其他让世界措手不及的病原体。

进展速度非常快：在世界卫生组织（WHO）宣布进入紧急状态后的一周多时间里，专家们就已经锁定了最具潜力的治疗方案和疫苗候选人，并对如何进行测试有了清晰的规划。