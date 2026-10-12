THE BOTTOM LINE

厄尔尼诺现象给供应链和物价带来新的冲击，各国央行现在必须正视这一问题

厄尔尼诺现象扰乱了稻米等大宗商品的市场，导致水资源短缺，并减缓了巴拿马运河的交通，从而推高了运输成本。 图片来源：路透社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

说各国央行不喜欢根据极端天气制定政策，这还算是轻描淡写的说法。但对于正在搅动亚洲的强大厄尔尼诺现象所带来的经济影响，他们无法回避。

这场干旱是货币当局希望能避免的又一冲击。他们花费了数年时间，才控制住后疫情时代经济重新开放和俄罗斯入侵乌克兰之后出现的通胀飙升。

官员们曾忧心忡忡地看着美国实施大规模关税，随后又不得不应对伊朗战争导致的能源价格飙升。