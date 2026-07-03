THE BROAD VIEW
女性体重的经济学
一项新研究表明，减肥药有助于女性找到工作，并促使男性离开伴侣
- 随着更多女性服用GLP-1药物，肥胖所带来的代价大小也可能发生变化。 图片来源：FREEPIK
查看原文
本文由AI辅助翻译
“我现在穿着比基尼做的一些事，是我30岁时不会做的：第一，穿上它；第二，穿着它吃东西；第三，穿着它坐下。”
喜剧演员 Riona O’Connor 在最近一个爆红的视频中如此说道。她笑着拍了拍自己的肚子，补充说：“穿上吧，没人在乎。”
这向其他女性传递了一个快乐且赋权的信息：对体重的在意只存在于我们的思想中。我多么希望相信这一点。但令人沮丧的是，新的证据表明事实并非如此。
TRENDING NOW
Lamborghini-driving boss of Eminent Frog Porridge charged with S$3.8 million tax evasion, money laundering
Not in education, employment or training: Why more Hong Kong youths are opting out of work
With AI, it’s not about coding better; workers need to think better: Koh Boon Hwee
Malaysian tycoon Vincent Tan’s sell-downs point to pruning rather than an exit plan