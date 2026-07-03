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THE BROAD VIEW

女性体重的经济学

一项新研究表明，减肥药有助于女性找到工作，并促使男性离开伴侣

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    • 随着更多女性服用GLP-1药物，肥胖所带来的代价大小也可能发生变化。
    • 随着更多女性服用GLP-1药物，肥胖所带来的代价大小也可能发生变化。 图片来源：FREEPIK

    Soumaya Keynes

    Published Fri, Jul 3, 2026 · 11:59 AM

    本文由AI辅助翻译

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    “我现在穿着比基尼做的一些事，是我30岁时不会做的：第一，穿上它；第二，穿着它吃东西；第三，穿着它坐下。”

    喜剧演员 Riona O’Connor 在最近一个爆红的视频中如此说道。她笑着拍了拍自己的肚子，补充说：“穿上吧，没人在乎。”

    这向其他女性传递了一个快乐且赋权的信息：对体重的在意只存在于我们的思想中。我多么希望相信这一点。但令人沮丧的是，新的证据表明事实并非如此。

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