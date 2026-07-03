THE BROAD VIEW

一项新研究表明，减肥药有助于女性找到工作，并促使男性离开伴侣

“我现在穿着比基尼做的一些事，是我30岁时不会做的：第一，穿上它；第二，穿着它吃东西；第三，穿着它坐下。”

喜剧演员 Riona O’Connor 在最近一个爆红的视频中如此说道。她笑着拍了拍自己的肚子，补充说：“穿上吧，没人在乎。”

这向其他女性传递了一个快乐且赋权的信息：对体重的在意只存在于我们的思想中。我多么希望相信这一点。但令人沮丧的是，新的证据表明事实并非如此。