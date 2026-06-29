欧洲能源单一市场真是个好主意吗？

让各国自行制定战略或许是明智之举

欧盟的内部电力市场采用边际定价模型，即满足所有需求所需的最昂贵的兆瓦时电价决定了整个市场的价格。 照片来源：路透社

【伦敦】无论美伊和平进程和全球能源价格走向如何，今年供应中断带来的战略影响已经显现。这场危机进一步证实了逐步淘汰化石燃料的必要性——这既是为了缓解气候变化，也是为了加强能源安全。

但对于仍然严重依赖进口能源的欧洲而言，一些不那么明显的后果最终可能影响更为深远。为了应对本世纪以来其在全球国内生产总值中所占份额的急剧下降，欧洲必须降低其能源成本。

欧洲的去工业化不仅源于化工、化肥和钢铁等能源密集型产业的衰退，也因为欧洲工业支付的电价是其美国和中国竞争对手的两倍。