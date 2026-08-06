每位投资者都应获得第二方意见

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随着新加坡采纳以信息披露为本的监管制度，投资者保护机制也应与时俱进，以帮助投资者做出更明智的决策。

资本市场保护投资者的途径不应是限制其选择，而应是确保他们能做出知情的决定。 图片来源：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

本文由AI辅助翻译

大约一年前，我曾呼吁成立一个独立的非营利性机构，为散户投资者评估潜在的复杂投资产品提供指引。

此后，新加坡金融管理局 (MAS) 取消了对特定投资者获取强制性财务建议的要求，并加强了信息披露——这一切都是为了让散户投资者能接触到更广泛的投资产品。

这些举措表明，监管机构认识到投资者正变得日益成熟，并希望获得更广泛的投资机会。