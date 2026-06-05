足球狂热：这项美丽的运动席卷北美

首届由三国联合主办的国际足联世界杯，或将为全球GDP贡献409亿美元

在历时30个月、涉及206个国家的900多场预选赛之后，世界杯即将拉开帷幕。 图片来源：路透社

在历时30个月、涉及206个国家的900多场预选赛之后，世界杯即将拉开帷幕。 图片来源：路透社

【新加坡】八年前在莫斯科，体育史被创造。世界足球管理机构国际足联（Fifa）主席Gianni Infantino宣布，由三个北美国家组成的“联合申办”赢得了2026年世界杯的主办权。

这项四年一度的赛事将有史以来首次由美国、加拿大和墨西哥联合举办。

此外，定于6月11日晚开幕的第23届世界杯将是史上规模最大、赛程最长的赛事，届时将有来自六大洲创纪录的48支球队在16个城市进行为期近六周的104场比赛。