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足球狂热：这项美丽的运动席卷北美

首届由三国联合主办的国际足联世界杯，或将为全球GDP贡献409亿美元

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Lee U-Wen

Lee U-Wen

Published Fri, Jun 5, 2026 · 02:30 PM
    • 在历时30个月、涉及206个国家的900多场预选赛之后，世界杯即将拉开帷幕。
    • 在历时30个月、涉及206个国家的900多场预选赛之后，世界杯即将拉开帷幕。
    • 在历时30个月、涉及206个国家的900多场预选赛之后，世界杯即将拉开帷幕。 图片来源：路透社
    • 在历时30个月、涉及206个国家的900多场预选赛之后，世界杯即将拉开帷幕。 图片来源：路透社

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】八年前在莫斯科，体育史被创造。世界足球管理机构国际足联（Fifa）主席Gianni Infantino宣布，由三个北美国家组成的“联合申办”赢得了2026年世界杯的主办权。

    这项四年一度的赛事将有史以来首次由美国、加拿大和墨西哥联合举办。

    此外，定于6月11日晚开幕的第23届世界杯将是史上规模最大、赛程最长的赛事，届时将有来自六大洲创纪录的48支球队在16个城市进行为期近六周的104场比赛。

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    World CupSportsFootballfifa

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