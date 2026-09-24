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HOCK LOCK SIEW

随着美联储加息，新加坡房地产投资信托（S-Reit）行业或将迎来整合

随着利率上升且多数S-Reit的交易价格仍低于账面价值，市场对信托“少而精、大而强”的呼声日益高涨

Jude Chan

Jude Chan

Published Thu, Sep 24, 2026 · 07:00 AM
    • 2026年，按总回报率计算，S-Reit已亏损6.6%。相比之下，海峡时报指数的回报率则为27.7%。
    • 2026年，按总回报率计算，S-Reit已亏损6.6%。相比之下，海峡时报指数的回报率则为27.7%。 图片来源：商业时报资料图片

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】午餐时间走进任何一个小贩中心，你都会看到同样的景象：两三个摊位前排着长龙，队伍蜿蜒经过饮料摊；其余的摊主则盯着手机发呆。

    生意好的摊位可以涨价，再开一家分店。生意冷清的则苦苦支撑，一次只卖一份餐。

    在新加坡交易所上市的房地产投资信托（S-Reit）市场与此颇为相似。根据 Cushman & Wakefield 周一（9月21日）发布的《亚洲房地产投资信托市场洞察》报告，新加坡交易所目前有39只活跃的Reit，总市值达767亿美元。

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    Hock Lock SiewS-ReitsSingapore REITs

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