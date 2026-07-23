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伊朗战争爆发五个月后，恐慌性石油交易的时代似乎已经结束

霍尔木兹海峡的战争可能已迫使世界结束对单一能源通道的依赖

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    • 德黑兰方面表示，霍尔木兹海峡已经关闭，只要其仍在遭受攻击，就不会举行会谈。
    • 德黑兰方面表示，霍尔木兹海峡已经关闭，只要其仍在遭受攻击，就不会举行会谈。 图片来源：路透社
    Mohan Kuppusamy

    Mohan Kuppusamy

    Published Thu, Jul 23, 2026 · 07:15 AM

    本文由AI辅助翻译

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    炸弹落下，导弹来袭，油轮瘫痪。霍尔木兹海峡战火纷飞。尽管全球油价小幅上涨，但市场并未出现恐慌。

    这一次，民用基础设施正遭受打击。7月18日，伊朗官员表示，美国的空袭摧毁了伊朗南部Bunji海水淡化厂的一座海水泵站和一台电力变压器，导致20个村庄的供水中断。

    作为回应，德黑兰方面袭击了多个海湾国家的电力和水利基础设施。其中，科威特透露了损失程度：伊朗损坏了一座海水淡化综合设施和一处石油设施。

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    oilStrait of HormuzIranIran warUS-Middle East relationsTrump administrationThinking Aloud

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