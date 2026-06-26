从《Flappy Bird》到电子竞技：越南游戏产业能否再上一层楼？

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该国手机游戏的全球下载量仅次于中国，但其中大多是价值较低的休闲游戏

专家表示，制作有资格入选电子竞技的游戏，与在休闲游戏领域取得成功，是截然不同的挑战。 图片：GARETH CHUNG，《商业时报》（在人工智能辅助下）

【胡志明市】上个月，在一个装饰着巨型游戏角色剪影和模型的色彩缤纷的会议厅里，来自东南亚各地的电竞战队坐在明亮的舞台灯光下，在座无虚席的现场观众和该地区直播观众的注视下展开竞技。

然而，与东亚、欧洲或北美的锦标赛上战队们拥有炫酷的电脑设备不同，这里的大多数选手使用的是手机。

首届东南亚电子竞技国家杯（SEA Esports Nations Cup）于今年5月在胡志明市举行，是2026年越南游戏节（Vietnam GameVerse）的一部分。这既展示了该地区移动优先的特性，也体现了越南致力于成为游戏强国的雄心。