星狮地产的大规模资产重组：控股股东的支持正助其提升价值并维持上市地位

MARK TO MARKET

在市场情绪冷淡的情况下，投资者可能需要等待其股票的潜在价值完全实现。

在TCCGI将完全拥有的五项价值11亿新元的成熟资产中，有四项的定价采用了其私有化时的隐含估值，且高于其最新的独立估值。 图片来源：《商业时报》资料图

【新加坡】早在2022年，当 Frasers Property (FPL) 首次对 Frasers Hospitality Trust (FHT) 提出收购要约时，本专栏就曾建议该集团也应考虑为自身安排一次私有化交易。

FPL 去年在第二次尝试中成功将 FHT 私有化。在阅读了最近公布的针对 FHT 旗下资产的优化计划后，笔者认为，该集团的控股股东似乎对提升这家新加坡上市房地产开发商的市场价值更感兴趣，而非将其私有化。

当然，这并非坏事——但它可能意味着投资者需要漫长等待，才能看到 FPL 内部的潜在价值被完全实现。