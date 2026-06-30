七国集团与中国争夺全球治理定义权

双方都试图确立全球面临何种问题、应由哪些机构来解决，以及解决方案应由谁的优先事项来主导。

北京紫禁城的景观。七国集团和中国都关心韧性、发展、多边主义和稳定。 图片来源：REUTERS

七国集团（G7）的埃维昂声明与中国关于全球治理的白皮书几近同时发布，这标志着国际政治中的一个重要时刻。

中国与七国集团不仅在政策选择上，更在话语权上展开日益激烈的竞争，双方都试图定义全球面临何种问题、应由哪些机构来解决，以及解决方案应由谁的优先事项来主导。

在埃维昂，七国集团领导人通过了九项声明，涵盖地缘政治、全球经济增长、关键矿产、发展伙伴关系、数字安全、卫生、移民和跨国犯罪等领域。