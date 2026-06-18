G7峰会向亚太地区和商界敞开大门

在瞬息万变的世界中保持影响力，意味着需要融入更多声音

推动峰会积极氛围的更大因素是美伊谅解备忘录的宣布，以及美国总统 Donald Trump（中）签署该文件。 图片来源：NYTIMES

G7（七国集团）于1975年成立，最初是一个主要由西方国家组成的政治论坛。然而，6月15日至17日在法国埃维昂举行的G7领导人峰会表明，商界和亚太地区的声音在该俱乐部的讨论中正日益增强。

G7现在有了一个对等的组织，即商业七国峰会（Business 7，简称B7），该组织通过政策提案和建议来代表商界。

其中一个例子是6月初向G7政治领导人发布的、长达28页的公报，该公报强调了经济安全与合作。