即便黄金从未离开该枢纽，华盛顿仍可就受美国制裁影响的交易对银行进行惩罚

新加坡金融管理局（金管局）应明确说明，在外国央行将黄金存入金库后，新加坡实施的任何制裁将如何影响黄金的提取和转移。 图片来源：海峡时报

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【新加坡】新加坡金融管理局（金管局）近期在其国家货币金库为外国央行推出了一项黄金托管服务，该金库最多可存放500吨贵金属。

这项服务为各国央行提供了一个新选项，可将部分黄金存放在传统的西方中心之外。

此举反映了全球格局的变化，黄金已成为各国央行的一种地缘经济资产。与外国政府债券不同，黄金不属于任何人的负债，因此其价值不依赖于另一国政府的偿付承诺。

2022年，西方司法管辖区冻结了俄罗斯央行的资产，这表明一个国家可能会无法动用其仍然拥有的国库。这使得一些央行对严重依赖西方储备资产持谨慎态度。

对美国财政赤字的担忧，为它们提供了分散投资、降低对美元依赖的又一个理由。

各国央行正在购买更多黄金，其中一些正在重新考虑黄金的存放地点。世界黄金协会（WGC）估计，该协会及其他官方机构在2026年前九个月净买入了675吨黄金。

国际货币基金组织的一份工作报告发现，当国家面临金融制裁时，其中央行倾向于提高黄金在其国库中所占的份额。

在世界黄金协会2026年的调查中，即便在未受制裁的央行里，回答了黄金存放地点的央行中也有10%表示，他们在过去一年里已将黄金分散存放在更多的海外地点。

新加坡自身也将黄金存放在几个不同地点。政府于2026年2月向国会表示，其黄金国库在地理上进行了多元化配置，以在地缘政治和经济冲击事件中保持资产的可及性和韧性。

新加坡的价值主张

新加坡金融管理局（金管局）现在为其他国库管理者提供了这种多元化选择。

金管局以指定账户形式持有黄金，记录每位客户名下的金条，并能在客户账户之间转移黄金所有权，而无需实际移动金条。

希望出售黄金或以黄金为抵押进行借贷的央行，必须另外与金银银行安排相关事宜。

除了存储服务，新加坡还希望存放在本地的黄金能够便于交易。尽管亚洲约占全球年度黄金消费需求的70%，但大部分交易仍在伦敦和纽约进行。

新加坡交易所和六家银行正在建立一个本地黄金清算系统。新加坡金融管理局（金管局）表示，行业测试已经完成，预计将于2027年第一季度开始实时交易。

新加坡过去曾利用其时区优势来扩展其作为金融中心的角色。

1968年，新加坡建立了亚洲美元市场，使银行可以在亚洲时段吸收美元存款和发放美元贷款，从而填补了美洲市场收盘与欧洲市场开盘之间的时间差。

税收优惠以及区分离岸与国内银行业务的规定，帮助了该市场的发展。

然而，星展银行（DBS）于11月10日发布的一份白皮书指出，仅靠便利的交易时间并非决定性因素。

在选择黄金枢纽时，金融机构认为市场流动性、监管清晰度、清算和托管基础设施以及成本效益，比时区契合度和地理邻近性更为重要。

半数受访的资产管理公司和银行表示，国家支持的黄金基础设施增加了他们对亚洲枢纽的兴趣，但只有四分之一的公司在积极评估该区域作为官方黄金存储中心的可能性。

该报告还强调，在选择新的存储地点时，法律稳定性和政治中立性是重要的考量因素。

在与香港的竞争中，这些政治因素至关重要。香港已于7月开始测试其黄金清算系统，并与上海黄金交易所共同启动了“黄金深港通”（Delivery Connect）的第一阶段。

尽管香港拥有独立的法律体系，但其外交事务由中国中央政府负责。

对于担忧中美竞争的国库管理者而言，新加坡的独立外交政策，为他们将黄金持有量分散到这两个司法管辖区提供了更多理由。

保护的局限性

然而，保证黄金的安全并不等同于能够使用它。

要出售黄金或以其为抵押进行借贷，央行通常依赖金银银行，而这些银行中有很多都依赖于进入美国金融系统的渠道。

无论一家央行的黄金在新加坡的金库中有多安全，一旦该央行被华盛顿列入制裁名单，这些银行就可能会拒绝与其交易。

这就是新加坡的“托管悖论”，其他有银行在美国运营的金融中心也面临同样的问题。

对于担心西方制裁的央行而言，伦敦带来了额外的风险，因为英国曾与美国和欧盟一道，阻止俄罗斯动用其央行国库。

尽管新加坡在制裁问题上自主决策，但这并不意味着它永远不会对存款方的政府采取行动。

2022年，新加坡决定限制与某些俄罗斯银行的业务往来——这是新加坡在没有联合国安理会具约束力决议的情况下，罕见地实施制裁的一次。

虽然其他国家的单边制裁不会自动在新加坡生效，但在新加坡运营的金银银行仍可能拒绝一项在新加坡法律下合法的交易，因为这笔交易可能会危及其进入美国金融系统的渠道。

具体而言，根据美国针对俄罗斯的次级制裁，若一家外国银行为涉及俄罗斯军事工业基础的重大交易提供便利，它可能会失去其在美国的代理账户，这些账户是其通过美国银行进行支付的必要渠道。

美国的规定将这一“基础”定义为包括所有根据第14024号行政命令被封锁的个人和实体，且这些规定也适用于以其他货币进行的交易。

美国财政部还警告说，为该行政命令下被封锁的人员提供实质性支持的黄金交易，也可能受到制裁。

央行持有国库是为了在需要时获取外汇，例如用于捍卫本国汇率或偿还外债。

当银行愿意购买或接受抵押贷款时，存放在新加坡金库中的黄金便可以服务于此目的。

与此同时，即便黄金从未离开新加坡，华盛顿仍可就受美国制裁影响的交易对银行进行惩罚。

简而言之，将黄金转移到新的金库，并不能转移风险的要害。

维护新加坡的声誉

新加坡金融管理局（金管局）应明确说明，在外国央行将黄金存入金库后，新加坡实施的任何制裁将如何影响黄金的提取和转移。

这是新加坡能够控制的那部分风险。

然而，金管局无法保证银行会与受制裁的外国央行进行交易，因此潜在客户不仅应审查托管条款，还应研究他们所依赖的金银银行的制裁政策。

新加坡作为一个值得信赖的金融枢纽的声誉，取决于它如何处理这些风险。

2025年，总理Lawrence Wong在彭博创新经济论坛上谈及非法资金时表示，当局“决心维护我们的声誉，因为这是新加坡赖以生存的基石”。

同样的考量也应指导黄金托管业务，以确保新加坡在欢迎合法多元化配置的同时，不会让其服务被用来规避适用的制裁。

早在次级制裁成为美国外交政策的常规工具之前，亚洲美元市场就已帮助新加坡确立了其国际金融中心的地位。

在当今地缘政治竞争激烈的世界里，建立黄金托管业务更为复杂，因为华盛顿可以就受这些制裁影响的交易惩罚外国银行。

作者是新加坡国立大学（国大）李光耀公共政策学院的Yong Pung How教授。他的研究领域为国际经济学和地缘经济学。

本文是“新全球秩序”（New Global Order）系列的一部分，该系列旨在探讨变化中的世界格局如何重塑商业、政治及其他领域。