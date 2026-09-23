德国的决断时刻：为保持竞争力必须采取的行动

这个世界第三大经济体正陷入自身成功的陷阱。决策者必须消除创新障碍。

在耗费数十年完善了一些世界上最先进的燃油喷射技术后，当需求转向电动汽车时，德国的适应步伐却显得迟缓。 照片：路透社

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[柏林] 近年来，德国经济遭受了新冠疫情、俄罗斯入侵乌克兰及其引发的能源危机、德国制造商相对于中国的竞争力受损，以及通胀急剧上升的多重打击。

这些冲击共同加剧了气候变化和人口结构变化带来的挑战，打击了企业和消费者的信心。难怪德国的困境常被形容为一场“多重危机”。

随着极右翼的德国另类选择党(Alternative fur Deutschland)在萨克森-安哈尔特州和梅克伦堡-前波美拉尼亚州取得压倒性胜利，以及极左翼的左翼党(Die Linke)在柏林州选举中获胜，人们越来越担心这场多重危机可能演变为一场政治危机。