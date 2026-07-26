The Business Times
business-time-50
COMMENTARY

GIC开辟新航道，但应该抛开谨慎吗？

随着全球秩序出现结构性转变，GIC正在改变策略以适应新现实。

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Jude Chan

Jude Chan

Published Sun, Jul 26, 2026 · 12:00 PM
    • GIC推出新投资框架的背景是，外界日益担忧其表现可能落后于全球同行主权财富基金。
    • GIC推出新投资框架的背景是，外界日益担忧其表现可能落后于全球同行主权财富基金。 照片：商业时报资料图

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    [新加坡] 周五（7月24日），当新加坡主权财富基金新加坡政府投资公司 (GIC) 公布其2025/2026财年业绩时，人们在浏览媒体头条时可能很容易只关注数字而忽略了真正的新闻。

    在截至2026年3月31日的财年中，GIC报告其经通胀调整后的20年期滚动实际年化回报率为3.4%。这比上一年的3.8%下降了0.4个百分点，也是自2019/2020财年以来六年中的最低水平。

    与此同时，在未经通胀调整的名义基础上，其3.6%的五年期年化回报率是GIC自2012/2013财年以来（即十多年前）最差的业绩。

    此翻译对您是否有帮助？

    GICSovereign wealth funds

    TRENDING NOW

    Grant Wee built Hideaway as a massage-and-bathhouse concept centred on solitude and recovery.

    UOB CEO’s youngest child Grant Wee turns burnout into a wellness business

    HSBC Singapore CEO Wong Kee Joo says the expansion “reflects our confidence in the country’s future as a leading wealth, trade, and innovation hub”.

    Wanted: 100 AI specialists, 100 wealth relationship managers at HSBC Singapore

    This marks the second-largest initial public offering in China’s history.

    China chipmaker CXMT jumps 472% in debut after US$9.8 billion IPO

    A combined CapitaLand-Mapletree group would be better positioned to compete, and it would raise the profile of the Singapore market.

    Temasek should publicly state its position on the long-rumoured CapitaLand-Mapletree merger

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More