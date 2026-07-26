GIC开辟新航道，但应该抛开谨慎吗？

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随着全球秩序出现结构性转变，GIC正在改变策略以适应新现实。

GIC推出新投资框架的背景是，外界日益担忧其表现可能落后于全球同行主权财富基金。 照片：商业时报资料图

[新加坡] 周五（7月24日），当新加坡主权财富基金新加坡政府投资公司 (GIC) 公布其2025/2026财年业绩时，人们在浏览媒体头条时可能很容易只关注数字而忽略了真正的新闻。

在截至2026年3月31日的财年中，GIC报告其经通胀调整后的20年期滚动实际年化回报率为3.4%。这比上一年的3.8%下降了0.4个百分点，也是自2019/2020财年以来六年中的最低水平。

与此同时，在未经通胀调整的名义基础上，其3.6%的五年期年化回报率是GIC自2012/2013财年以来（即十多年前）最差的业绩。