授予孩子思考的执照：人工智能素养应有的形态

问题在于使用模式，而非工具本身。而与工具不同，使用模式是可以传授的。 图片来源：路透社

我们不会让青少年无证驾驶。尽管许多人已经会开车，但驾驶的后果重大，需要系统性的准备：了解风险、证明能力以及循序渐进地接触。

同样的逻辑也应适用于人工智能。

儿童手中的聊天机器人并非计算器。它是一台强大的机器，在经过短暂的无引导使用后，就可能显著损害儿童解决问题的能力，并降低他们坚持完成困难任务的意愿。这会带来严重后果，因此需要采取系统性的应对措施。