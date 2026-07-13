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授予孩子思考的执照：人工智能素养应有的形态

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    • 问题在于使用模式，而非工具本身。而与工具不同，使用模式是可以传授的。
    • 问题在于使用模式，而非工具本身。而与工具不同，使用模式是可以传授的。 图片来源：路透社

    Jesper Kallestrup, J. Adam Carter and Sriram Raghavan

    Published Mon, Jul 13, 2026 · 09:00 AM

    本文由AI辅助翻译

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    我们不会让青少年无证驾驶。尽管许多人已经会开车，但驾驶的后果重大，需要系统性的准备：了解风险、证明能力以及循序渐进地接触。

    同样的逻辑也应适用于人工智能。

    儿童手中的聊天机器人并非计算器。它是一台强大的机器，在经过短暂的无引导使用后，就可能显著损害儿童解决问题的能力，并降低他们坚持完成困难任务的意愿。这会带来严重后果，因此需要采取系统性的应对措施。

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    Artificial IntelligenceEducationAI skillsSingapore

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