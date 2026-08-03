THE BOTTOM LINE
全球石油缓冲并未真正“见底”
中国的巨额囤积和富裕国家持有的战略国库至关重要
- 全球石油库存的降幅，约为许多人在冲突初期预期的一半。 图片来源：路透社
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能源行业最近的恐慌在于，全球石油储存即将“见底”：即维持从油田到炼油厂这条传送带正常运转所需的最低原油储存量。
与所有金融领域的叙事一样，这个关于石油危机即将来临的故事既包含一丝真相，也夹杂着大量谬论。
不可否认，在过去150多天时战时和的动荡局势中，全球已经消耗了大量原油库存。
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