The Business Times
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MARK TO MARKET

黄金、反向收购、风能：当新股上市陷入困境，其他发行人正另辟蹊径

在今年余下的时间里，投资者似乎不太可能愿意冒险投资于未经市场检验的发行人的首次公开募股 (IPO)。

Ben Paul

Ben Paul

Published Sun, Sep 13, 2026 · 09:25 PM
    • 今年，高涨的金价已推动中矿金业 (CNMC Goldmine)、Aspial 生活服务产业群 (Aspial Lifestyle) 和 MoneyMax 金融服务 (MoneyMax) 从凯利板转至主板。
    • 今年，高涨的金价已推动中矿金业 (CNMC Goldmine)、Aspial 生活服务产业群 (Aspial Lifestyle) 和 MoneyMax 金融服务 (MoneyMax) 从凯利板转至主板。 照片：商业时报资料

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】上周，在撰写关于富裕集团 (Fu Yu Corporation) 寻求将其上市地位从新加坡交易所 (SGX) 主板转至凯利板的《股市观澜》专栏时，我饶有兴致地了解到，今年竟有至少六家公司进行了反向操作。

    这为何值得关注？原因之一是，今年通过首次公开募股 (IPO) 在主板进行首次上市的发行人仅有五家。

    在这五家发行人中，目前只有 EGP Energy Corp 的股价高于发行价。其余四家——UI Boustead Reit、JustCo、Foundation 医疗保健 (Foundation Healthcare) 和 All-Link Air and Sea——截至上周末的股价均低于各自的 IPO 价格。

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