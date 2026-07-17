政府科技局裁员：“无人幸免”还是“无人之过”？

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清晰的解释有助于减少裁员行动中常伴随的不确定性和怨恨情绪

人们或许会轻易地将政府科技局的裁员视为经济困境的迹象，但其详细的解释应能消除这种一概而论的看法。 照片来源：YEN MENG JIIN, BT

当有关政府科技局（GovTech）裁员的消息于周三（7月15日）晚间传出时，从社交媒体到咖啡店的坊间议论，普遍的反应都对新加坡公共服务部门竟然会裁员感到难以置信。

虽然这并非史无前例，但此类裁员实属罕见，尤其是如此规模：在约300多名受影响的职员中，共有93人离职。

几十年来，任职于公共服务部门一直被视为拥有“铁饭碗”：一份难以失去的稳定工作。政府科技局此举是否会挑战这一由来已久的声誉？

同样，人们或许会轻易地将这次裁员视为经济困境的警告示牌。在人们担忧人工智能的崛起将如何影响劳动力市场的背景下，另一些人则可能将其看作是关于技术进步的警示故事。

然而，仔细审视政府科技局的解释，便应能消除此类一概而论的看法。

如果要从这次裁员中吸取什么普遍的教训，那或许应该是关于如何沟通裁员这件事。

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这不是什么

在一份媒体新闻稿中，政府科技局表示，此举“并非由人工智能驱动，也不是为了削减成本或缩减规模”。当然，许多机构在裁员时可能也会这么说。

但相比一些因其突然或不透明而登上头条的私营部门裁员事件，政府科技局在剖析这些岗位被裁撤的原因时则显得异常清晰。

原因被清楚地阐明：即从项目交付转向产品所有权，从管理供应商转向内部开发产品。

在此背景下，人力需求的改变是不可避免的：政府科技局将需要更少的传统项目和供应商管理职位。

通过避免含糊其辞或使用委婉语，并准确解释职位被裁撤的原因，政府科技局以一种几乎不容置喙的方式，为此次裁员提供了充分的理由。

对于受影响的员工而言，失去工作或许仍然难以承受——但也很难将此视为不公。

清晰的沟通或许也能减少猜测的空间。这只是政府科技局裁员的第一阶段，未来两年内，相关变动将影响该法定机构7%至9%的职位。

但由于明确了哪些职位将受影响，无关领域的员工便无需担忧——这与那些解释不足的裁员行动形成对比，在后者中，不确定性可能会助长恐惧。

无人之过

这种不使用委婉语的做法，在另一方面也同样引人注目。

在给员工的一封内部信中，政府科技局主席 Chng Kai Fong 写道：“一些即将离开的同事，在政府科技局未来需求减少的岗位上曾表现出色。我们所做的判断范围很窄：仅在于他们是否能切实胜任未来组织中的某个特定角色。”

这番话传递了一个令人警醒的信息：你或许工作做得很好，但这里已不再有你的位置。

虽然并非人人都能欣赏这种坦率，但这可以说既公平又仁慈：它强调了裁员并非员工的过错，他们的技能和经验在别处可能很有价值。

正如 Chng 补充道：“这并非对你们的奉献、表现或所做贡献的价值进行评判。”

关键在于，政府科技局已尽力留住员工。在第一阶段受影响的305名员工中，102人被留任，另有110人将接受再培训。

但正如其新闻稿所言：“我们认识到，并非每位职员都能完成这一转型。他们在项目交付和供应商管理方面的深厚经验依然备受重视，且具有可转移性。”

正如我们常被提醒的那样，在一个快速变化的世界里，技能再培训是关键。

然而，这其中存在着非常现实的局限。认识到这些局限，并以清晰而又不失同理心的方式处理此类情况，可能会在各行各业中变得越来越重要。