高利率对房地产投资信托基金尚属可控，但需警惕高昂费用及管理人与投资者利益的一致性
当房地产投资信托基金表现不佳时，发起人可通过赚取巨额管理费来减轻损失。
- 尽管房地产投资信托基金是本地股市的成功典范，但该行业的持续增长可能取决于管理人与投资者利益的高度一致。 摄影：TAY CHU YI, 《商业时报》
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】新加坡的房地产投资信托基金 (Reit) 行业起步艰难，2001年首次尝试上市的Reit因需求不足而失败。
尽管如此，自2002年首只Reit在本地交易所成功上市以来，该行业增长强劲。在拥有30个成分股的基准海峡时报指数 (STI) 中，有八个是Reit。得益于成功的融资活动，各种信托基金的规模随着时间的推移变得越来越大。
然而，随着该行业明年将迎来第25个年头，利率上升是否会扰乱新加坡的Reit市场？
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