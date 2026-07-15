香港推动全球碳市场一体化
香港旨在成为全球气候融资中心
- 香港的碳市场倡议以及其他地区的广泛气候立法，预示着全球碳市场出现的可能性日益增加。 照片：路透社
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7月7日至9日，香港首次主办了国际排放交易协会（International Emissions Trading Association）的亚洲气候峰会——这是该区域首屈一指的可持续发展盛会。
然而，今年的峰会焦点与其说是环境课题本身，不如说是碳市场的商业运作。峰会最终宣布推出一个新的香港平台，旨在连接全球的气候融资渠道。
具体而言，金融服务公司 CGS International 和数字基础设施提供商 Verdana HK 与全球碳理事会（Global Carbon Council）签署了一项协议，将共同开发“香港碳注册与服务机构”（Hong Kong Carbon Register and Services Body），这是一个新的碳注册处和独立的碳融资促进平台。
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