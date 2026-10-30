人工智能代理应有多像人？

THE BROAD VIEW

新加坡为人工智能代理设定的行为监管护栏，也应适用于其角色设定

一个代表人类用户行事的人工智能代理，引发了关于授权、监督和问责的问题。 图片来源：REUTERS

[新加坡] 从Meta的Muse、OpenAI的dots到Anthropic的Claude Duet，都标志着一个转变：人工智能正从回答问题的助手，演变为能记住上下文并代表我们工作的代理。

新加坡在10月份的举措——新加坡金融管理局发布的《人工智能风险管理指导原则》以及资讯通信媒体发展局推出的三项代理式人工智能测试计划——凸显了监管这些系统的重要性。

随着代理的功能日益强大、无处不在且为人们所熟悉，我们不仅需要关注它们能做什么，还需要关注它们在与人互动时所扮演的角色。