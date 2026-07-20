美国市场因特朗普造成的损害而迎来清算，还要等多久？

债券市场的耐心终将耗尽。

美国总统 Donald Trump 反复无常的决策方式，将不确定性提升至前所未有的水平。 图片来源：路透社

为何全球市场对 Donald Trump 带来的经济后果持如此温和的看法？

上周，这位美国总统再次升级了全球最关键咽喉要道霍尔木兹海峡周边的冲突，这凸显了他有能力使全球经济更容易受到供应冲击和潜在滞胀的影响。

一个不可避免的结论是，美伊实现持久和平的前景如今已变得令人沮丧地渺茫。