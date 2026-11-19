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市场复兴的努力应旨在引入优质公司、实现公允定价并带来令人满意的长期回报

首次公开募股流程正在简化，自2027年起，新交所监管公司 (SGX RegCo) 将接手招股说明书的审查职能。 图片来源：路透社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】尽管海峡时报指数今年屡创新高，但2026年的大多数新上市公司股价都已跌破发行价。在这样的背景下，庆祝新加坡首次公开募股（IPO）市场的复苏，显得有些奇怪。

截至11月初，在新加坡交易所（SGX）上市的12家新公司中，有7家已经破发。

然而，业内仍在持续宣扬上市公司的数量、募集的资金总额以及所谓的新加坡股市重燃的投资兴趣。

那么，IPO的成功究竟应如何衡量？

当股票获得足额或超额认购，公司筹集到目标资金，中介机构也收取了费用时，这算是成功吗？

当投资银行家感到满意，交易所又增添一笔上市记录时，这算是成功吗？

或者，成功与否应该从投资者的角度来评估？

随之而来的是一个令人不安的问题：本地IPO市场的结构，是否主要是为了让大股东和早期投资者套现，让中介机构赚取费用——而牺牲了广大投资公众的利益？

不妨考虑一下其中涉及的激励机制。

发行人和献售股东自然希望他们的股票能卖出尽可能高的价格。

投资银行家和发行经理的动力是尽快完成交易，因为他们的费用通常与发行规模和成功执行挂钩。

与此同时，投资者的期望则恰恰相反——他们希望以合理的估值（即低价）购买股票，以获得可观的资本增值空间。

当然，这些相互竞争的目标本身并没有什么错或不妥，因为资本市场就是这样运作的。

但是，当绝大多数新股像今年这样上市后表现不佳——许多甚至在上市后很快就破发——我们有理由质疑，天平是否已过度向卖方倾斜。

或许，那些负责将公司推向市场的机构，在IPO钟声敲响后，也应该有某种形式的利益捆绑。

换言之：有没有办法确保发行经理的部分报酬与公司上市后（例如六到十二个月）的表现挂钩？

撇开具体机制不谈，其根本原则是问责制。

一个向公众开放的业绩记录表，按发行经理分类，追踪IPO在不同时期——如六个月、一年、三年等——的表现，将有助于实现这一点。

这类信息将使投资者能够区分哪些中介机构一直以来能将定价合理的公司推向市场，而哪些机构发行的项目则屡屡令人失望。

重要的是，提出这些问题正值IPO流程正在简化之际，自2027年起，新交所监管公司（SGX RegCo）将接手招股说明书的审查职能。

减少不必要的监管摩擦的努力值得称赞，但让公司上市变得更容易、更快捷，不应成为最终目的。

正在进行的股票市场发展计划的成功与否，不应以吸引到新交所的IPO数量来衡量，因为投资者信心无法通过宣传活动、盛大的上市仪式和可观的认购率来凭空制造。

它需要通过信誉良好、质量上乘的公司、公允的定价以及令人满意的长期回报来赢得。

毕竟，如果新加坡IPO市场的复兴，其主要受益者是除了出资的投资者以外的所有人，那么复兴的意义何在？