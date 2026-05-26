新加坡与越南应如何建立战略互补性

其潜力在于更高价值的合作，并为亚细安提供一个可复制的模式

越南国家主席To Lam预计将于周五（5月29日）至周日访问新加坡，出席香格里拉对话会。

这将是他时隔一年多再次访问新加坡，这表明河内日益将新加坡不仅视为经济伙伴，也看作东南亚的一个战略节点。

他在2025年3月的访问为双边关系提升为全面战略伙伴关系（Comprehensive Strategic Partnership，简称CSP）铺平了道路，这是新加坡与另一个亚细安成员国之间的首个此类框架。这也应被放在更广泛的区域格局中看待。