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新加坡与越南应如何建立战略互补性

其潜力在于更高价值的合作，并为亚细安提供一个可复制的模式

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    • 越南-新加坡工业园网络仍然是两国合伙业务最具体的象征之一。
    • 越南-新加坡工业园网络仍然是两国合伙业务最具体的象征之一。 照片：VSIP

    Banh Thi Hang

    Published Tue, May 26, 2026 · 07:00 AM

    本文由AI辅助翻译

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    越南国家主席To Lam预计将于周五（5月29日）至周日访问新加坡，出席香格里拉对话会。

    这将是他时隔一年多再次访问新加坡，这表明河内日益将新加坡不仅视为经济伙伴，也看作东南亚的一个战略节点。

    他在2025年3月的访问为双边关系提升为全面战略伙伴关系（Comprehensive Strategic Partnership，简称CSP）铺平了道路，这是新加坡与另一个亚细安成员国之间的首个此类框架。这也应被放在更广泛的区域格局中看待。

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