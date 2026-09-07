新加坡如何成为“芯片领域的瑞士”

这个共和国可以成为一个中立之地，汇聚芯片、资本、人才和数据

新加坡经济发展局表示，该国半导体产量约占全球的10%，半导体设备产量占全球的20%。 照片：商业时报资料图

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

半导体芯片制造的领导地位正在发生转变，不再仅仅是开发更小、更快的芯片，因为这一领域成本高昂且被少数科技巨头垄断。建造先进的晶圆厂可能耗资超过百亿美元，且回报率不断递减。

新的焦点转向了先进封装、高带宽内存、电源管理、软件和系统集成。

近期的人工智能发展瓶颈表明，Nvidia的增长受限于台湾积体电路制造公司（TSMC）的晶圆基底芯片封装（chip-on-wafer-on-substrate）技术，而非晶体管密度，而AMD则凭借小芯片（chiplet）架构蓬勃发展。

TSMC正在扩大其封装产能，这表明芯片的性能现在更多地取决于芯片间的通信和电源管理。

在这些发展趋势中，新加坡似乎正迎来一个“瑞士时刻”——这与那个欧洲国家在20世纪所经历的非常相似。

瑞士并未在制造业产业群中占据主导地位。它通过连接金融、贸易和相互竞争的政治集团，成为了不可或缺的角色。在一个碎片化的半导体世界中，新加坡可以扮演同样的角色。

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这个东南亚城邦国家已经具备了成功的要素：政治稳定、值得信赖的制度、世界级的物流，以及与华盛顿和北京同时合作的能力。

所缺乏的是与投资相匹配的战略定位。而投资其实早已在进行中。

2025年1月，Micron在新加坡为一座价值70亿美元的高带宽内存先进封装设施举行了动工仪式。GlobalFoundries则承诺投资40亿美元以扩大其特种芯片产能。

新加坡经济发展局指出，该国已占全球半导体产量的约10%，以及全球半导体设备产量的20%。

这一基础建立在封装、测试、研发和设备之上，而非最尖端的晶圆制造。因此，新加坡完全有能力成为芯片制造领域的全球参与者。

新加坡无需在顶尖领域与其他国家竞争。大多数芯片买家并不需要为大型数据中心提供动力的高性能图形处理器。大部分电子产品或汽车仅需简单的常规芯片即可运行。

无论是新加坡还是邻国马来西亚，都不会在先进制造业领域取代台湾、韩国或美国，但它们也无需这样做。

马来西亚在组装、测试和封装方面的深厚专业知识，与新加坡在金融、物流和基础设施方面的优势形成了互补。两国可以共同构建一个区域生态系统，其重要性将超过任何单一的晶圆厂。

不可或缺的新加坡

为了在下一阶段取得成功，新加坡应采取三项行动。

首先，加倍投入先进封装、人工智能基础设施和半导体人才。停止试图在补贴上超过Intel或TSMC，应在规模效应不及协调作用重要的领域取胜。

其次，利用其地理优势。印度尼西亚拥有2.8亿人口，整个东南亚地区总人口超过7亿，大量数据正在新加坡周边地区产生。

数据是新加坡战略的关键，也是人工智能的燃料。这个城邦国家可以将自己定位为一个值得信赖的枢纽，在强有力的治理框架下，对区域数据进行计算、存储和模型训练。

如果能建立一个完善且受所有主要参与者及邻国尊重的治理结构，新加坡就能成为芯片领域的“瑞士”。

第三，维护其中立性。在一个被中美技术体系分割的世界里，最宝贵的资产或许是那个双方仍足够信任、可以会面、投资和协调的地方。这正是新加坡的历史优势。

尽管人工智能安全和治理规则仍处于起步阶段，但新加坡可以主持并引领相关对话，为更广泛的人工智能治理框架建立共识。

数据中心、电网、先进封装厂和跨境供应链，将与无尘室一样，共同决定未来十年的竞争格局。

这场竞赛中的决定性问题，已不再是谁能制造出最小的芯片，而是谁能将计算能力大规模地转化为实用能力。

新加坡或许永远不会生产出世界上最先进的芯片，但它可以成为一个汇聚芯片、资本、人才和数据的中心。

在一个碎片化的技术秩序中，不可或缺比占据主导地位更有价值。

新加坡的土地限制是现实存在的，但可以通过扩展其“连接者”模式来解决。

轨道计算、水下数据中心（如微软的Project Natick项目），以及与马来西亚和印度尼西亚就常规产能进行更深层次的合作，都属于同一战略的不同版本：在境外进行建设，同时将控制权、信任和治理核心保留在境内。

对于一个以“连接者”身份立国的城邦来说，这是一套它早已熟知的行动指南。

新加坡不需要赢得开发最小芯片的竞赛。在一个分裂为相互竞争的科技帝国的世界里，权力可能来自于成为那个任何一方都无法割舍的地方。

在半导体领域，就像在金融领域一样，世界不需要另一个超级大国，而是需要一个“瑞士”。

本文改编自早前发表于伦敦政治经济学院东南亚博客的一篇文章。

Bruno S Sergi是哈佛大学进修学院的讲师。他同时隶属于哈佛大学国际发展中心、戴维斯俄罗斯与欧亚研究中心以及哈佛大学亚洲中心。

Kevin Chen是Horizon Financial的首席经济学家兼首席投资官，以及CoinBridge的合伙人兼首席投资官。他同时也是纽约大学的兼职副教授，并在多家纳斯达克上市公司和国际企业担任董事。