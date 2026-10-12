人工智能超大规模数据中心运营商潜藏的巨大杠杆

当股票投资者展望光明未来时，债权人正在审视数据中心租赁等负债

有时，债权人会感觉自己是全场唯一清醒的成年人。在人工智能驱动的乐观情绪推动股市走高之际，债券义警们正在推高美国国债收益率，而信贷市场则在调低数据中心相关债务的定价。

股票分析师可能会因为美好的盈利预测而获得报酬，但对债权人而言，如果将债券持有至到期，他们所能期待的最好结果就是获得面值偿付。

因此，他们会关注细节，而细节之中，一如既往地隐藏着魔鬼。例如，尽管超大规模数据中心运营商为建设人工智能基础设施而承担的债务备受关注，甚至被指责挤占了美国国债市场，但债权人却以其典型的“极客”方式更进一步，开始审视租赁等资产负债表外义务。