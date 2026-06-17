人类尚未为即将到来的智能爆炸做好准备
我们必须找到一种方法来引导人工智能，然后学会与它共存
- 作者认为，文明发展强大技术的速度，通常快于其培养出明智治理这些技术的能力。 插图：PIXABAY
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本文由AI辅助翻译
社会普遍认为，核电站发生灾难性熔毁的可接受风险约为百万分之一。而人工智能专家估计，由人工智能引发灾难性事件的风险高达10%至50%。
引人注目的是，公开表达这种担忧的，恰恰是那些最有动机展现信心而非警示的人：即那些最大人工智能实验室的创始人们。
人工智能领域的领导者们正陷入一场他们感觉无法摆脱的竞赛。即使经过通胀调整，对人工智能的投资额预计将百倍于“曼哈顿计划”。然而，在人工智能安全方面的投入可能要少100倍。
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