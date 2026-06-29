既然CEO继任已有如此充分的研究，为何许多董事会仍会决策失误？

董事们应重新思考他们所提出的问题

继任事宜由董事会主导，但若没有现任CEO的积极参与，几乎不可能成功。 图片来源：PEXELS

在过去几年中，我曾在多家公司的董事会任职，并参与了无数次提名与薪酬委员会（NRC）的讨论，其中还为一家上市公司主持过该委员会的工作。

如果说有一个话题始终能引起董事会的关注，那便是CEO的继任问题。

从理论上看，这应是董事会所做的结构最清晰的决策之一。相关的研究、治理指南和已发布的最佳实践并不缺乏。大多数董事都明白其中的理论。