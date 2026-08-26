指数追踪基金的风险或高于投资者预期

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由于市场对人工智能相关领域的热情高涨，指数的集中度风险已达到历史最高水平。

韩国综合股价指数（Kospi）中，Samsung Electronics和SK Hynix的占比合计超过50%。 图片来源：欧洲新闻图片社 (EPA)

如今，指数追踪基金已是如此普遍，以至于很难想象，当Vanguard已故的Jack Bogle在50年前的1976年推出首只此类基金时，该基金曾被嘲笑为“非美国式的”，是“一条通往平庸的必经之路”。

Vanguard的首只基金名为“第一指数投资信托”，追踪标普500指数，如今被称为Vanguard 500指数基金。该基金在推出时仅募集了1100万美元；如今，其总资产已达到约1.7万亿美元。

尽管开局不利，但指数化投资帮助Vanguard一跃成为基金巨头，总资产达到12万亿美元，规模仅次于BlackRock。