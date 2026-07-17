The Business Times
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印度加大力度争取“全球南方”领导地位

新德里展开了一场旋风式的经济和政治外交之旅

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    • 印度总理 Narendra Modi 主张，“全球南方”国家有必要在塑造国际经济和政治决策方面发挥更大影响力。
    • 印度总理 Narendra Modi 主张，“全球南方”国家有必要在塑造国际经济和政治决策方面发挥更大影响力。 图片来源：EPA

    Andrew Hammond

    Published Fri, Jul 17, 2026 · 07:00 AM

    本文由AI辅助翻译

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    在印度总理 Narendra Modi 的领导下，新德里正与中国和巴西一道，在日益多极化的世界中寻求“全球南方”的领导地位。

    印度近期的全球外交活动已“涡轮增压”般地加速，总理 Modi 和外交部长 S Jaishankar 分别出访了中东、北美、欧洲和亚太地区。 

    其中包括 Jaishankar 博士于周一（7月13日）访问联合国，期间他正式启动了印度竞选2028至2029年联合国安全理事会（UNSC）非常任理事国席位的活动。

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    IndiaGlobal SouthGlobal tradeTradeGulf Cooperation Council

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