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印度是否正迈向全球经济超级大国？

庞大的国家体量为其发展提供了动力，但人口结构并非命中注定

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    • 由Cockroach Janata Party领导的近期抗议活动表明，印度年轻人中存在着严重的不满情绪。
    • 由Cockroach Janata Party领导的近期抗议活动表明，印度年轻人中存在着严重的不满情绪。 照片来源：路透社

    Andrew Hammond

    Published Wed, Aug 19, 2026 · 07:00 AM

    本文由AI辅助翻译

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    印度在8月15日（星期六）庆祝了其第80个独立日。许多人认为，印度与美国和中国并列，成为世界下一个超级大国的时代已经到来。

    然而，这条道路可能比人们普遍预期的要坎坷得多。

    毫无疑问，近几十年来新德里的崛起令人瞩目，并且已经改变了全球经济和政治的构造板块。

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    IndiaEconomic growth

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