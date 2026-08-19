印度是否正迈向全球经济超级大国？

庞大的国家体量为其发展提供了动力，但人口结构并非命中注定

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由Cockroach Janata Party领导的近期抗议活动表明，印度年轻人中存在着严重的不满情绪。 照片来源：路透社