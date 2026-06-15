对于房托而言，投资主题比规模更重要；关键在于实现充分的差异化

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从 Centurion Accommodation Reit 和 UI Boustead Reit 截然不同的上市后表现中吸取经验

随着新加坡房托市场的日趋成熟，房托需要凭借独特的卖点脱颖而出。 图片来源：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

【新加坡】按市值计算，新加坡最大的房地产投资信托（简称：房托） 凯德综合商业信托 (CapitaLand Integrated Commercial Trust, CICT) 目前股价表现良好。

截至周五（6月12日），CICT 的单位价格为2.34新元，相较于其2025年底的每单位资产净值（NAV）2.14新元存在保费。

该信托规模庞大，截至2025年底总资产超过270亿新元。随着增持 Paragon 并脱售亚洲广场第二大厦，其资产组合价值将进一步增长——这项资产置换将提振其物业净收入 (NPI) 和每单位派息 (DPU)。