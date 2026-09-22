投资者需为高利率世界做好准备
推高债券收益率的宏观力量不太可能减弱
- 市场似乎从美联储主席Kevin Warsh遏制通货膨胀的明显决心上得到了一些安慰。 图片来源：路透社
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[新加坡] 美国国债被认为是主权债券中最安全的一种。10年期美国国债被广泛用作衡量所有其他资产风险的无风险基准。
但鉴于近期收益率的上升，投资者很可能会觉得这些债券比他们预期的更具波动性和风险。
债券通常被视为投资组合中的保守配置，是抵御股市波动的稳定器。但在过去几周，受持续的伊朗战争、高涨的油价以及对美联储在控制通胀方面是否行动迟缓的不确定性影响，国债收益率持续攀升。
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