IOI集团的Lee Yeow Seng大举投资新加坡市中心黄金房产的决策或被证实是正确的

THE LEVEL GROUND

在利率可能上升的背景下，该集团需警惕大量增加借贷所带来的风险。

集团首席执行官Lee Yeow Seng计划通过将部分新加坡资产注入一只私募基金，以降低IOI置业的净负债与股东权益比率。 照片来源：YEN MENG JIIN、《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】为进行大举收购或为大型项目发展融资而增加借贷，一旦出现问题，就可能让曾经强大的房地产集团陷入困境。例如，近期的中国恒大集团和香港的新世界发展，都因过度负债而面临重大问题。

在利率可能上升和经济前景不明朗的情况下，房地产集团普遍而言或许应明智地降低杠杆率并放缓收购步伐。

然而，这似乎并非由集团首席执行官Lee Yeow Seng领导的马来西亚IOI置业集团（IOI Properties Group）的策略。