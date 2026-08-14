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将新加坡打造成脚踏车城市是否任重道远？

尽管共享脚踏车蓬勃发展，骑行设施不断改善，但关键环节的缺失或将使脚踏车推广计划停滞不前。

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Tan Nai Lun

Tan Nai Lun

Published Fri, Aug 14, 2026 · 02:00 PM
    • 观察家指出，与其致力于成为一个脚踏车城市，新加坡更应关注脚踏车在“第一和最后一公里”出行中所扮演的角色。
    • 观察家指出，与其致力于成为一个脚踏车城市，新加坡更应关注脚踏车在“第一和最后一公里”出行中所扮演的角色。 制图：GARETH CHUNG, 《商业时报》（AI辅助）

    本文由AI辅助翻译

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    [新加坡] 试想一下：你正准备上班，却错过了巴士，下一班车还要等10分钟。附近的一辆脚踏车为你提供了解决方案——你扫描二维码后便可骑行，沿着脚踏车道前往最近的地铁站。

    在那里，你停好脚踏车后扫描另一个二维码，然后便能准时抵达办公室。这听起来很方便，但这会成为新加坡通勤的常态吗？

    在路线基础设施改善和车辆便利性提高的推动下，共享脚踏车在本地越来越受欢迎。

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    BrunchBike-sharingUrban transport

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