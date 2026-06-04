Jardines历经战争与市场崩溃。它能否在数码时代生存？

对投资者而言，大量关于资产出售的传闻——包括房地产、快餐连锁店和汽车经销商——可能会令人不安。

据称，Jardine Matheson集团正在考虑出售价值数十亿美元的资产，其中包括其在新加坡和马来西亚的Cycle & Carriage梅赛德斯-奔驰经销商业务。 照片来源：BT 档案照片

【新加坡】 Jardine Matheson 拥有近两个世纪的历史，其根源可追溯至一家鸦片贸易行。它历经帝国兴衰、战争洗礼和市场崩溃，至今依然屹立。 ​

但这家历史早于现代企业时代、备受尊敬的洋行，能否在数码经济和日新月异的技术颠覆中生存下来？

数十年来，Jardines已将业务多元化至零售、汽车、房地产和金融服务等行业。目前，该集团正在进行结构性改革，从传统的业主经营模式转型为一家注重回报的投资公司。