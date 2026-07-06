The Business Times
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懂得如何使用人工智能已不再足够，我们需要用它来创造

真正的衡量标准是商业化，而非熟练使用

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    • “创造”应成为新加坡人工智能战略的核心，因为这是构筑能力的方式。
    • “创造”应成为新加坡人工智能战略的核心，因为这是构筑能力的方式。 照片：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

    Brian Lim &

    Leslie Teo

    Published Mon, Jul 6, 2026 · 07:00 AM

    本文由AI辅助翻译

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    关于人工智能与新加坡就业的辩论已陷入一个熟悉的模式：人工智能会抢走我们的工作吗？会抢走多少？又会是哪些？

    标准的答案令人安心、明智且具有典型的新加坡特色：我们将对劳动力进行再培训、技能提升，并让劳动力具备人工智能素养，确保没有人掉队。

    这个答案没有错，但并不完整。

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    Artificial IntelligenceSingaporeEntrepreneursEntrepreneurshipInnovationBusiness

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