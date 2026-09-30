日本企业的“Lady Gaga时刻”

THE BOTTOM LINE

在经历多年的人力资源错配后，日本企业如今意识到，需要通过更引人注目的招聘广告来吸引所需人才。

连锁便利店FamilyMart已聘请Lady Gaga为其招聘活动代言，因其需要吸引年轻人为其工作。 图片：REUTERS

日本大型连锁便利店FamilyMart的新员工招聘活动引人注目。该活动由Lady Gaga代言——据称她非常喜爱该连锁店的炸鸡柳。在广告中，她跳了30秒的舞，并问道：“何不来FamilyMart工作？”

无论这位全球巨星对炸鸡的喜爱有多真诚，她的代言费都非同小可，而这场招聘活动也标志着日本企业界一个全新篇章的开启。

从表面上看，该公司在招聘上投入巨资并加大力度的必要性显而易见。但这一举措的时机尤其耐人寻味。