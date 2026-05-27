杰罗姆·鲍威尔在美联储的遗产
这位即将卸任的主席犯了一些错误，但他勇敢对抗特朗普的决定堪称英雄之举
- 鲍威尔计划继续留任美联储理事会，这一点令人鼓舞，因为未来几年美国的货币稳定可能将面临挑战。 图片来源：BLOOMBERG
本文由AI辅助翻译
JEROME “Jay” Powell是一位品德高尚且充满智慧的人。他在处理作为美国联邦储备委员会（简称美联储）主席的政治事务时——尤其是与国会的关系——展现了高超的技巧和公正性。
最重要的是，他勇敢地对抗了美国总统 Donald Trump 的恶意辱骂。正是 Trump 任命了他，却又因他履职尽责而给他贴上“蠢货”的标签。
总统在司法部的亲信甚至对鲍威尔展开了荒谬的刑事调查。他的确是少数几位在与 Trump 共事后仍能保持清白的人之一。
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