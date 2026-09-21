让AI值得信赖并不会限制增长

在允许人工智能模型访问其数据和工作流程之前，企业需要模型提供商提供透明度和控制措施。

减缓前沿技术的开发步伐可能会给人工智能模型公司更多时间来提高安全性、一致性和可解释性。但是，这本身并不会让首席执行官更愿意将某个代理（agent）连接到薪资系统、客户记录或生产调度中。

尽管审慎的测试和校准增强了人们对人工智能模型的信心，但企业在授予其访问数据、工作流程和决策权的权限时，仍需清楚了解自己所接受的是什么。

在我与亚洲各地大型企业的交流中，真正的制约因素已从前沿能力转向了更深层次的可部署性。而这一问题根植于应用这些系统的公司内部。