让支付隐形成为企业的下一个竞争优势

随着数字钱包在亚太地区的使用率超过信用卡，支付方式如今已成为一项战略决策。

Nexus计划正在连接亚细安的实时支付系统，这意味着在一个市场扫描的二维码，可以像在本地扫描一样轻松地完成交易结算。 图片：CMG

每一次触碰支付、二维码扫描或数字钱包付款，其背后的目标都是让客户安全、无摩擦地转移资金。换句话说，就是让其背后复杂的基础设施——如代币化、本地收单和欺诈检测等流程——完全隐形。

多年来，这种“隐形”一直被视为一种提升用户体验的额外优势。但那些超越同行的企业已将其视为一项直接影响其成本、业务覆盖范围和风险的战略决策。

让支付过程在消费者眼中“消失”成本高昂。但随着数字钱包的日益普及，无论企业规模大小，一旦出错，代价可能更为惨重。