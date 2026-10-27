让支付隐形成为企业的下一个竞争优势
随着数字钱包在亚太地区的使用率超过信用卡，支付方式如今已成为一项战略决策。
- Nexus计划正在连接亚细安的实时支付系统，这意味着在一个市场扫描的二维码，可以像在本地扫描一样轻松地完成交易结算。 图片：CMG
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
每一次触碰支付、二维码扫描或数字钱包付款，其背后的目标都是让客户安全、无摩擦地转移资金。换句话说，就是让其背后复杂的基础设施——如代币化、本地收单和欺诈检测等流程——完全隐形。
多年来，这种“隐形”一直被视为一种提升用户体验的额外优势。但那些超越同行的企业已将其视为一项直接影响其成本、业务覆盖范围和风险的战略决策。
让支付过程在消费者眼中“消失”成本高昂。但随着数字钱包的日益普及，无论企业规模大小，一旦出错，代价可能更为惨重。
TRENDING NOW
If Europe goes to war, the fallout will be felt in East Asia
Indonesia stocks suffer worst plunge in nearly 30 years as MSCI proposes standalone status
Keppel seeks US$1 billion for Vietnam investments as it joins country’s international financial centre
Philippines’ FDI slowdown exposes uneven investment prospects across S-E Asia